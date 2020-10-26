"Безмасочников" в Петербурге могут оштрафовать на 4 тысячи рублей

С понедельника, 26 октября, пассажиров, не имеющих при себе средств индивидуальной защиты, перестанут пускать в метро. Проверка наличия у жителей Петербурга масок будет осуществляться с помощью специальных рейдов.

При этом, в случае, если у гражданина отсутствует средство индивидуальной защиты, его будут вынуждены выгнать из метрополитена. Отсутствие маски в общественном транспорте Петербурга карается штрафом, сумма которого составит 4 тысячи рублей. Сообщается, что губернатор Северной столицы Александр Беглов предоставил особые полномочия представителям администрации и сотрудникам комитета по транспорту, которые также имеют право штрафовать жителей Петербурга в случае нарушения ограничительных мер, принятых с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.