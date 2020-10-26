За соблюдением масочного режима в Петербурге будут следить 18 бригад

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с понедельника, 26 октября, количество рейдов мобильных групп, отлавливающих нарушителей масочного режима в общественном транспорте Санкт-Петербурга, будет увеличено. Сообщается, что во внутренних распоряжениях сотрудников содержится просьба «не жестить».

По информации, которая была предоставлена комтрансом в понедельник, 26 октября, все пассажиры общественного транспорта должны иметь средства индивидуальной защиты. Как сообщили в ведомстве, без маски в транспорте может находится только водитель. При этом, должно быть соблюдено обязательное условие – он должен работать в кабине, которая отделена от пассажирского салона с помощью изолирующей перегородки и избегать любого контакта с пассажирами.