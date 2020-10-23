Coca-Cola из-за пандемии закроет большинство своих брендов

Популярная американская компания Coca-Cola заявила о том, что она планирует закрывать порядка 200 своих брендов.

На данный момент компания обладает 430 брендами, половину из которых необходимо будет закрыть. Среди них оказались: кокосовая вода Zico, сок Odwalla и диетический напиток Tab.

Решение о закрытии брендов принято на основании кризиса во время пандемии. В третьем квартале выручка у компании снизилась на 10% и составила 8,7 млрд долларов.

Во время пандемии многие общепиты вынуждены были закрыться, а Coca-Cola напрямую связано с ними. На основании этого, финансовые показатели заметно снизились.