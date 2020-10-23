Наличие коронавируса начнут выявлять новым способом

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию, заявил, что в аэропортах страны будут выявлять коронавирус по кашлю. По словам представителя президента, существуют механизмы, которые могут распознавать звук кашля пассажиров.

«В Швейцарии есть компания, которая собирает огромную базу звуковых паттернов, как мы разговариваем, и российская компания», — рассказал Песков

Данный способ контроля над здоровьем людей позволит на ранней стадии распознать, заражен ли пассажир «ковидом» или нет. Песков надеется, что такое нововведение поступит на рынки в ближайшее время.