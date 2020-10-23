На «Рыбацкое» прибыли саперы

Во время земляных работ на железнодорожной станции «Рыбацкое» был найден боеприпас со времен Великой Отечественной войны. На станцию незамедлительно прибыли саперы.

Как сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в Петербурге, в четверг, 22 октября, во время работ обнаружили снаряд со времен войны. На место сразу же прибыли саперы и дежурная группа. Они установили, что этот ржавый снаряд оказался крупнокалиберным боеприпасом.

Работы сразу же были остановлены, а место находки огородили. Специалистами-взрывотехниками было установлено, что старый снаряд — это артиллерийский снаряд, калибром 75 миллиметров. Чуть позже саперы ЗВО увезут снаряд на полигон, где его и уничтожат.