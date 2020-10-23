Беглов наделил сотрудников Смольного новыми полномочиями

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, наделил сотрудников комитета по транспорту, а также представителей районных администраций, новыми полномочиями — штрафовать жителей города, которые не надевают медицинские маски в общественном транспорте.

Теперь необходимо распределить должностных лиц, которые смогут выписывать штрафы и протоколы об административных правонарушениях. Распоряжение необходимо выполнить до 26 октября.

С начала следующей недели в Северной столице приступят к ужесточенному контролю за соблюдением коронавирусных мер.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что в Петербурге создаются контрольно-мобильные группы, которые будут следить за выполнением противоэпидемиологических мер.