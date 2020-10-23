Иммунитет к коронавирусу выработался приблизительно у 20% петербуржцев

Сеть медицинских лабораторий "Инвитро" в Санкт-Петербурге сообщает о результатах тестирования петербуржцев на антитела к коронавирусу. По их данным, в результате проведения более 72 тысяч тестов, антитела были обнаружены в 21,1% случаев.

"Инвитро" отмечает, что эти результаты нельзя считать научным исследованием, они лишь примерно демонстрируют сложившуюся ситуацию.

Согласно данным компании, антитела чаще всего обнаруживаются у мужчин (58% случаев). В 57% случаев сдавшим анализы гражданам было от 18 до 45 лет, в 32 - от 45 до 65. Реже всего антитела обнаруживались у людей до 18 и после 65 лет.

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сделанному в середине августа, Санкт-Петербург вошел в первую тройку регионов по числу людей с антителами к коронавирусу.

При этом говорить о формировании популяционного иммунитета к инфекции в данный момент преждевременно. Минимальная доля носителей антител для этого должна составлять от 52 до 64 процентов.