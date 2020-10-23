710 петербуржцев заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Северная столица установила очередной антирекорд по суточным заболеваниям - впервые за сутки подтвердилось более 700 случаев. Всего обследование прошли 40 898 человек. В Ленинградской области зарегистрировано 133 новых случаев заболевания.

Под медицинским наблюдением остаются 4421 человек, большая часть на самоизоляции.

Петербург сохраняет второе место по числу заболеваний коронавирусом. На первом - Москва с 5478 новыми случаями. Всего за прошедшие сутки в России коронавирус был выявлен у 17 430 человек.