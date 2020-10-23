Контроль над соблюдением стандартов безопасности в Петербурге усилится

Проверки на соблюдения стандартов безопасности в предприятиях и организациях Петербурга участятся. Данные меры обусловлены ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге. Усилить контроль над соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции поручил губернатор Александр Беглов.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, с 26 октября по отношению к предприятиям и организациям, не соблюдающих правила безопасной деятельности, будут приняты самые жесткие меры. Елин отметил, что в сложившейся ситуации от петербуржцев требуется проявить дисциплину и ответственность. Уполномоченными органами будут просмотрены QR-коды, которые подтверждают соблюдение стандартов безопасной деятельности, в том числе соблюдение социальной дистанции и регулярной дезинфекции поверхностей.