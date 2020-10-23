За сутки в Петербурге зафиксировано 32 летальных исхода от коронавируса

В Петербурге объявлена вторая волна коронавируса. Наблюдается рост распространения коронавирусной инфекции нового типа.

По информации, которую предоставили в оперативном штабе по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России, в Петербурге от коронавируса скончались 3565 человек. За последние сутки было зафиксировано еще 32 летальных случая.

С начала пандемии в Северной столице заразились коронавирусом 55 378 человек, 3 565 скончались. На данный момент излечились от коронавирусной инфекции 35 252 граждан Петербурга.

За все время пандемии тест на коронавирус показал положительный результат у более чем 1,4 миллиона российских граждан, от коронавирусной инфекции скончались 25,2 тысяч человек.