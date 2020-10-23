Беглов сообщил, что город готов к ухудшению ситуации с пандемией

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что Петербург готов к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Весной текущего года, во время первой волны пандемии коронавируса, в городе начали формировать резерв коек для пациентов. В настоящее время в Санкт-Петербурге есть препараты, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией, кроме того, город снабжен средствами индивидуальной защиты для медицинских работников в достаточном количестве. Помимо этого, первые методики лечения COVID-19 уже разработаны.

Губернатор отметил, что основная задача над которой в данный момент работают власти и медики, это разгрузка системы здравоохранение и исключение ущерба оказанию плановой медицинской помощи.