Учителя Петербурга могут работать удаленно в каникулы

Информация о возможности для учителей работать удаленно во время осенних каникул была размещена на странице Потехиной в социальной сети «Вконтакте».

С данной инициативой выступил один из учителей. Так как во время школьных каникул учителя продолжают работу, которая включает в себя ведение отчетности и подготовку к следующей четверти, автор предложения предположил, что выполнить эти обязанности работники образовательных учреждений могут выполнять, оставаясь дома в разгар пандемии коронавируса.

Потехина одобрила инициативу, отметив, что данное решение было бы справедливым, ведь оно позволит позаботиться о жизни и здоровье учителей, некоторые из которых находятся в зоне риска в силу своего преклонного возраста.