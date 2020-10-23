В Петербурге работа общепита в ночное время прекращена до 29 ноября

Кафе, бары, рестораны Петербурга перестанут работать ночью до 29 ноября в связи с распространением коронавирусной инфекции. Данная информация была опубликована на сайте городского правительства.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов распорядился о закрытии всех точек общественного питания с 23:00 до 6:00 до 29 ноября. Данная мера не коснется общепита на территории вокзалов, аэропортов и АЗС. О том, что власти Петербурга приняли решение о вводимых ограничениях стало известно 19 октября.

Сообщается, что в Москве подобных ограничений на работу баров, ресторанов и кафе в ночное время нет. Запрещены только развлекательные мероприятия, а попасть в заведение ночью можно после предварительной регистрации по телефону.