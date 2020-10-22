Комздрав опроверг информацию об отсутствии лицензии у временного госпиталя в "Ленэкспо"

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщает, что информация об отсутствии медицинской лицензии у временного госпиталя в "Ленэкспо" является ложной. В данный момент прошли лицензирование и готовы к приему пациентов павильона №7, 8 и 8а.

Павильону №5 выдадут лицензию после того, как произойдет передача оборудования. В случае необходимости павильоны, прошедшие лицензирование, будут готовы к приему больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что временный госпиталь в "Ленэкспо" для приема коронавирусных больных не готов к работе из-за отсутствия медицинской лицензии.