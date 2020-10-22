МИД призвал россиян не ездить за границу

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, обратилась к гражданам России. В своем видеообращении она призвала россиян пока что отказаться от зарубежных поездок, поскольку ситуация с коронавирусом в мире продолжает ухудшаться.

Захарова попросила тех, кто собирается за границу, "тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решений" и по возможности отказаться от них. По ее словам, вторая волна коронавируса может оказаться хуже, чем первая. Эпидемиологическая обстановка сейчас ухудшается в ряде государств: ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Турции и других.