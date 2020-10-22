Петербургских медиков наградили за борьбу с коронавирусом

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, наградил медицинских работников, принимающих участие в борьбе с коронавирусом. Петербургские медики также вошли в это число.

Медалью Луки Крымского была награждена медсестра урологического отделения Городской Александровской больницы Екатерина Миронова. Ордена Пирогова были удостоены ректор Первого медицинского университета имени Академика Павлова Сергей Багненко и заместитель гендиректора НМИЦ имени Алмазова Александра Конради.

Посмертно орденом Пирогова была награждена врач-акушер-гинеколог Лариса Веселаго и медсестра Валентина Шужина из НИИ имени И.И.Джанелидзе. Государственные награды были вручены родственникам погибших.

Также сообщается, что в 26 медучреждениях Санкт-Петербурга установят памятные доски с именами погибших от коронавируса медиков.