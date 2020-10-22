Петербург признал вторую волну «ковида»

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, заявил, что наблюдаемая ситуация в городе и большой рост заболеваемости говорит о «некой» второй волне коронавируса. Однако, Северная столица неплохо контролирует ситуацию.

Как отметил вице-губернатор, за прошедшие сутки в регионе выявлено 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Оставшихся свободных коек 15%. Город на Неве пока справляется с ситуацией и не торопится с введением резервных госпиталей.

На данный момент в Петербурге 16 тысяч человек болеет «ковидом». Учитывая это, «Ленэкспо» не принимает пациентов, из-за отсутствия медицинской лицензии.