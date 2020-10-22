В Петербурге создадут группы по соблюдению стандартов безопасности

Как сообщает Смольный, на базе районных администраций будут сформированы контрольно-надзорные группы. В состав подразделения будут входить уполномоченные сотрудники, которые будут проверять профильные комитет, Роспотребнадзор, а также правоохранительные органы.

Надзорные группы начнут свою работу со следующей недели и будут вести постоянный контроль над обстановкой в районе. Предметами проверки данных подразделений станут объекты торговли, общепита, а также транспорт.

При первом нарушении организации получат предупреждение, а при повторном — штраф. При уклонении от ответственности, организацию ожидает остановка деятельности. Также, в Смольном планируют запуск «горячей линии» для консультаций по вопросам, которые будут связаны с COVID-19.