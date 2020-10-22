Спрос на кафе и рестораны Петербурга заметно снизился

В результате пандемии COVID-19 жители Петербурга стали реже посещать кафе и рестораны города. Спрос на сферы общепита упал на 19%, по сравнению с прошлым годом на такой же период.

Оборот на сферы общественного питания, в период с января по сентябрь текущего года, составил 30,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года. Оборот за текущий период с января по сентябрь составил 46,4 миллиарда рублей.

В апреле 2020 года у кафе и ресторанов Санкт-Петербурга было сложное время, из-за большого отсутствия посетителей. По сравнению с прошлым годом на этот же месяц, оборот в этом году составил на 64,5% меньше.