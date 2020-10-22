За последние сутки в России выявили около 16 тысяч зараженных COVID-19

Утром, 22 октября, оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил, что в стране за последние сутки коронавирусом заразились 15971 человек.

Общее количество заболевших в России с начала пандемии составляет 1,463 млн человек. На первом месте по числу заболеваний за сутки по прежнему остается Москва — 4413 больных.

Владимир Чуланов, главный внештатный инфекционист Минздрава, ранее говорил, что выход России на плато еще не точный.

«Хотя бы неделю мы должны видеть стабилизацию или снижение, чтобы говорить о том, что ситуация изменилась. Одного дня недостаточно», — заявил Чуланов.