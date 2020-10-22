Количество заболеваний пневмонией в Петербурге продолжает расти

По сравнению с прошлым годом, в этом году количество внебольничных пневмоний в Санкт-Петербурге возросло в семь раз.

По сообщениям «КП-Петербург», в 2020 году 4391 человек заболело внебольничной пневмонией .

В этом году с января по август умерло 45 тыс. 348 человек от пневмонии, в 2019 — 39 тыс. 870. Т.е. смертность увеличилась на 12%.

По статистике, на данный момент, население Северной столицы на 1 сентября составляет 5,375 млн человек, а с начала 2020 года уменьшилась на 22,5 тыс. человек.

Как сообщало ранее Санкт-Петербург.Ру, за последние сутки в Петербурге выявили около 700 заболеваний коронавирусом. Петербург продолжает занимать второе место в Росси по числу заболевших COVID-19.