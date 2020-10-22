Казаки Петербурга хотят следить за соблюдением масочного режима

Атаман Андрей Поляков сообщил о готовности мастных казаков оказать помощь в проверках соблюдения гражданами Северной столицы масочного режима.

Как отмечает Поляков, из-за того, что некоторые жители Петербурга недостаточно серьезно относятся к сложившейся эпидемиологической ситуации и пренебрегают использованием средств индивидуальной защиты, в общественном транспорте зачастую вспыхивают конфликты, которые порой доводят даже до драк. Казаки изъявили желание помочь с разрешением ситуации, однако, не безвозмездно.

Андрей Поляков выразил уверенность в том, что власти Санкт-Петербурга имеют достаточный бюджет, для того, чтобы выделить его часть на поддержку казаков, проверяющих соблюдение гражданами масочного режима.