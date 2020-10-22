В Петербурге за сутки заболели коронавирусом около 700 человек

По информации, которую предоставили в городском оперативном штабе, из 33 986 граждан Северной столицы, за последние сутки обследованных на наличие коронавирусной инфекции, коронавирусом заразились 697.

Под наблюдением медицинских работников в настоящее время находятся 2844 человек. 68 пациентов находятся в обсерваторе, 1596 ушли на самоизоляцию. В единую региональную информационно-справочную службу «122» за последние сутки поступило 377 звонков по вопросам, связанным с COVID-19.

В период с 5 октября 480 волонтеров Санкт-Петербурга были осуществили регистрацию на портале #мывместе. Волонтеры выполнили 442 заявки из поступивших 500, работа над остальными заявками осуществляется в настоящее время.

В случае, если гражданам Петербурга требуется волонтерская помощь, они имеют возможность оставить заявку по телефона 8-800-200-34-11.