Петербуржцев без масок перестанут пускать в общественный транспорт

С 26 октября, пассажирам, не имеющим средств индивидуальной защиты, включающих в себя маски и перчатки, может быть отказано в проезде на общественном транспорте или такси. Данную информацию предоставила пресс-служба комитета по транспорту.

В нормативные документы в настоящее время вносятся изменения с целью уточнения правил использования средств индивидуальной защиты. Использовать маски и перчатки также должны водители и кондукторы в общественном транспорте.

С начала следующей недели планируется увеличить количество полицейских рейдов. Сотрудники полиции осуществят проверку соблюдения масочного режима в метрополитене и наземном транспорте. Как сообщалось раннее, жители Северной столицы за октябрь нарушили режим повышенной готовности более 400 раз.