Россияне получили разрешение на въезд в Финляндию за медицинскими услугами

В марте 202 года въезд в Финляндию граждан России с целью получения в стране медицинских услуг был приостановлен в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Летом началось постепенное возобновление медицинского туризма. Россия дала разрешение своим гражданам выезжать из страны для получения медицинских услуг за рубежом. Во время пандемии поездки в Финляндию осуществлялись в основном гражданами с онкологией. Кроме того, одной из финляндских клиник была организована перевозка пациентов из Петербурга.

Несмотря на ослабление ограничений, движение пассажирского транспорта через границу по-прежнему закрыто. Россиянам, пересекающим границу, необходимо предоставить тест на коронавирус с негативным результатом.