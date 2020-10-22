У госпиталя "Ленэкспо" отсутствует медицинская лицензия

Медицинские работники были вынуждены покинуть госпиталь и вернутся на свои прежние места работы.

Медицинское учреждение «Ленэкспо» был оборудован для приема зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Недавно, в госпитале уверяли, что к приему коронавирусных больных учреждение полностью готово.

Однако, у «Ленэкспо» нет лицензии на медицинскую деятельность. Отсутствие необходимых документов привело к тому, что врачи «Ленэкспо» были вынуждены вернуться на прежние рабочие места. Кроме того, работу не получили и волонтеры, они также отправились домой. В настоящее время прием больных невозможен. Когда госпиталь «Ленэкспо» сможет приступить к приему пациентов, больных коронавирусом, на данный момент остается неизвестно.