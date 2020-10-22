Школьные каникулы в Петербурге продлятся две недели

О продлении осенних каникул для школьников стало известно в среду, 21 октября. Данная информация была опубликована на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в социальной сети «Вконтакте».

Потехина сообщила, что в этом году осенние каникулы продлятся две полных недели. Школьники будут отдыхать по 8 ноября. Сообщается, что решение о введении двухнедельных каникул было принято с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

По словам вице-губернатора, она надеется, то школьники и их родители отнесутся к сложившейся эпидемиологической ситуации серьезно и проведут свободное время дома. Решение о продлении осенних каникул было поддержано Роспотребнадзором и Городским родительским комитетом.