Беглов заявил о соблюдении антикоронавирусных требований в полном объеме

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, на встрече с Анной Поповой, главой Роспотребнадзора, завил о том, что все меры, принимающиеся для борьбы с коронавирусом, а также современные медицинские препараты показывают высокие результаты. Также глава города отметил, что все наставления Роспотребнадзора будут продолжать соблюдаться в полном объеме.

Губернатор упомянул, что необходимости во введении строгих ограничений в Петербурге нет необходимости. Данные меры могут отрицательно оказаться на жизни горожан, а также негативно сказаться на экономике города.

«Хочу обратиться к ленинградцам-петербуржцам – в наших силах организовать работу на местах, по возможности перейти на дистанционную работу. Лучше носить маски и перчатки, чем закрывать учреждения и предприятия», - рассказал губернатор Петербурга