Из-за «ковида» в Санкт-Петербурге переносят множество концертов

В Северной столице опять переносят и отменяют множество концертов и массовых мероприятий, а также их переносы.

По статистике за осень, на данный момент, перенесли уже десять массовых мероприятий. Помимо этого в городе отменили уже порядка 82-х концертов. Все мероприятия переназначаются на декабрь 2020 года, либо на весну 2021 года. Напомним, что власти Санкт-Петербурга заявили, что город не нуждается в ужесточении антикоронавирусных мер, так как это может ударить по экономике региона.

Основная масса концертов отменяется или переносится в связи с болезнями артистов и отсутствия у них возможности добраться в Россию, а также из-за того, что площадки для выступления имеют очень большой размер.