Более 10 петербургских классов вернулись с карантина после выходных

19 октября, в понедельник, к очному формату учебы вернулось более десяти петербургских школьных классов. Ранее они были отправлены на карантин и учились в дистанционном формате в связи с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В данный момент на дистанционном обучении остается 106 школьных классов из 57 городских школ, что составляет 0,53% от всех классов города. Для сравнения, в пятницу на карантине находилось 118 классов из 59 школ. Также на карантин отправлены и 6 детсадовских групп в 5 детских садах.