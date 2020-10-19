Планировку трех новых улиц в Петербурге обсудят в онлайн-режиме

Планировка новых территорий Санкт-Петербурга будет вынесена на общественное обсуждение, которое пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщает комитет по градостроительству и архитектуре города.

19 октября, в понедельник, началось рассмотрение документации. В первую очередь обсудят строительство магистральной Плесецкой улицы от проспекта Авиаконструкторов до Планерной, длиной 0,42 километра. Следующим на обсуждение вынесен участок от Верхне-Каменской до Плесецкой улицы по проспекту Авиаконструкторов длиной 0,67 километра, а также строительство магистральной улицы городского значения «Планерная ул. от Глухарской ул. до р. Каменка» протяженностью 1,69 километра.

Как именно будет проходить общественное обсуждение, пока что не совсем ясно.