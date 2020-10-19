В поиске коронавирусных больных в Пулково примут участие собаки

Для поиска людей, зараженных коронавирусом, используют выведенную в России породу собак. Название породы – шалайка, она представляет смесь шакала и лайки. В настоящее время животных готовят к работе.

Собаки будут вычислять больных коронавирусом по запаху. Во время дрессировки животных используются образцы, содержащие в себе следы нового коронавируса. Здоровью собак ничего не угрожает, так как инфекция не может быть передана от человека к собаке.

Животные учатся определять, какие из пассажиров заражены коронавирусом. Однако решение о том, кого пускать на борт, будет приниматься остальными пассажирами. Во многих странах уже используют служебных собак и данная практика пользуется большим успехом.