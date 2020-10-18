Полиция будет проверять наличие масок и перчаток у москвичей

Сотрудники полиции и метрополитена начнут осуществлять проверки соблюдения ограничительных мер, введенных с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Данные меры связаны с резким увеличением количества заразившихся коронавирусом в столице, которое наблюдается в последнее время. Информация о планируемых проверках была опубликована в Telegram-канале департамента транспорта. Сообщается, что проверять жителей Москвы на наличие средств индивидуальной защиты будут на всех станциях метрополитена без исключения. Кроме того, проверки пройдут и в наземном транспорте: автобусах, трамваях, поездах МЦД.

В транспортном департаменте напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения ограничительных мер, а также о том, что при плохом самочувствии необходимо оставаться дома.