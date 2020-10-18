Мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса

Сообщается, что Иван Имгрунт скончался в больнице Санкт-Петербурга на 60-м году жизни.

Смерть наступила в результате образования тромбоза. Сообщается, что глава администрации Ялты в Крыму Иван Имгрунт был госпитализирован в конце сентября. Имгрунт проходил лечение в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Причиной госпитализации стала инфекционная пневмония. В результате обследования, у Мэра Ялты позднее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Иван Имгрунт родился в 1961 году в Караганде. Должности в администрации Ялты Имгрунт занимал с 2019 года. 15 августа 2019 года его на должность первого заместителя мэра. 6 ноября 2019 года Иван Имгрунт занял пост главы администрации Ялты в Крыму.