Назван новый симптом коронавируса

Новый симптом COVID-19 был выявлен учеными из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.

Выяснилось, что коронавирус также влияет на слух и может вызвать изменения в нем. Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией жалуются в том числе и на тиннитус, самопроизвольно возникающий шум и звон в ухе, на который не влияют внешние источники звука. При тяжелом течении коронавируса его результатом могла стать полная потеря слуха.

При этом тиннитус не является специфичным для COVID-19 симптомом, и может сопровождать другие заболевания. Поэтом при звоне в ушах стоит беспокоиться только в том случае, если к нему присоединяются другие распространенные симптомы коронавируса.