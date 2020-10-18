Академик РАН рассказал, как быстро исчезают антитела к коронавирусу

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

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На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

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По словам академика, это зависит от имунной реакции заболевшего. Если имунная система человека отреагировала небольшим количеством антител, то через месяц или два они могут полностью исчензнуть из организма. Это происходит примерно с 15-20 процентами переболевших коронавирусом - они полностью теряют антитела в течение нескольких месяцев после выздоровления.

Арег Тотлян, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН, рассказал в эфире программы "Вести недели", как быстро переболевшие коронавирусной инфекции теряют антитела к ней.

По его словам, у 15-20% переболевших это может произойти через считанные недели.

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