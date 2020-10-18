Родители петербургских школьников голосуют за досрочные каникулы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина разместила в социальной сети "Вконтакте" опрос, в котором родители голосуют за дальнейшую форму обучения детей. Более 40 тысяч проголосовавших выступило за введение досрочных каникул в связи с распространением коронавируса.

Также родители хотели бы отправить детей на цикличное обучение (т.е. 3 недели очного обучения и 1 неделю дистанционного). Учителя также выступают за досрочные каникулы (9 тысяч проголосовавших) и цикличное обучение (3 тысячи).

Меньше всего родителям и учителям хотелось бы ввести домашнее обучение с консультационным педагогическим сопровождением (1,7% проголосовавших среди учителей и 3,89% среди родителей).