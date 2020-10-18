За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 674 человека

За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заразились еще 674 человека, что составляет максимальное значение за последние несколько месяцев.

Согласно данным оперштаба, всего в городе с начала пандемии заболели 51 06 человек, из которых 33 517 пацеинтов выздоровели, а 3422 умерди.

В Ленинградской области коронавирус был обнаружен у 102 человек. Всего в области зарегистрировано 9848 случаев. При этом 5953 пациентов выздоровели, а умерли 106.

Петербург сохраняет второе место по приросту заболеваний после Москвы, где за последние сутки коронавирус нашли у 4,6 тысяч человек.