Стал известен фактор, увеличивающий шанс умереть от коронавируса

Ученые Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что при заболевании почек, у человека, болеющего «ковидом», в 2 раза увеличивается шанс умереть от коронавируса.

Специалисты провели исследования на 372 пациентах, болеющих COVID-19, и оказавшихся в реанимации в больницах Лондона и Бирмингема с 10 марта по 23 июля.

216 пациентов имели проблемы с почками, которые были вызваны инфекцией или хронические. Из этого числа умерло 107 человек — около 50%. Из других 156 больных с отсутствием болезни почек погибло 32 пациента — 21%.

Также ученые полагают, что такое осложнение на вирус может быть вызвано перекрестной связью между легкими и почками.