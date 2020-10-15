Санкт-Петербург возглавил рейтинг по активности во время пандемии

Городская жизнь в Петербурге продолжает кипеть. Город сохраняет тот же уровень активности, что и в начале года.

«Яндекс» запустил сервер, показывающий, как близко города находятся к тому уровню активности, который существовал до пандемии. По данным сервиса, Петербург максимально приближен к начальным показателям активности среди всех мегаполисов мира. На 15 октября, активность граждан Северной столице достигает показателя 91%. В Москве активность оценивается на 80%, город занял 13 строчку рейтинга.

В рейтинге самых активных крупных городов во время пандемии коронавируса верхние строчки, помимо Санкт-Петербурга, заняли Стамбул и Стокгольм. Лучше всего соблюдают ограничения, введенные с целью затормозить рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, соблюдают жители таких городов как Лос-Анджелес и Мельбурн.