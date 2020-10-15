Эксперты назвали фактор, повышающий риск летального исхода от коронавируса

По информации, предоставленной сотрудником Российской академии наук Евгением Шляхто, заражение коронавирусом, при наличии ожирения у заболевшего, может повысить риск смерти в 9 раз.

Академик отметил, что в случае, если пациент страдает ожирением, ему требуется обратиться за медицинской помощью и наблюдаться у врачей, которые помогут подобрать персонализированную терапию. Терапия в данном случае позволит избежать опасных последствий и снизить риск летального исхода от коронавирусной инфекции.

Кроме того, по словам Шляхто, люди с избыточной массой тела больше подвержены осложнениям при заболевании коронавирусом. Академик отметил, что вероятность того, что заболевание будет протекать в тяжелой форме, при этом увеличивается в семь раз