Риск смерти от коронавируса повышается при болезнях сердца

По словам главного внештатного кардиолога Минздрава, Сергея Бойцова, наличие сердечно-сосудистых заболеваний повышают риск летального исхода от коронавируса в 12 раз. Академик отметил, что при наличии у человека коронавирусной инфекции, риск инфаркта вырастает в 2-3 раза, если сравнивать с другими инфекционными заболеваниями, такими как грипп. Кроме того, риск инсульта у коронавирусного больного также становится в 6-7 раз выше.

Среди наиболее распространенных осложнений при коронавирусе – тромбозы, миокардит, а также сердечная недостаточность. Отмечается, что сердечно-сосудистые заболевания имеет каждый третий пациент, зараженный коронавирусом. Эта связь обусловлена тем фактом, что коронавирус больше поражает людей пожилого возраста.