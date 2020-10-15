В Петербург доставлена крупная партия вакцины от коронавируса

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщает, что 15 октября в Санкт-Петербург прибыла партия вакцины "Спутник V" от коронавируса в размере 400 доз.

Поставка была принята Центральной фармацевтической базой. Вакцина должна храниться в морозильной камере при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию. В скором времени вакцина поступит в Городскую больницу №40 и одну из поликлиник Красногвардейского района. В первую очередь будут прививать врачей и медсестер, работающих в приемных покоях и "красных зонах".

До конца года из центра Гамалеи в Санкт-Петербург доставят 4667 доз препарата.