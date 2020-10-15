Волонтеры приступили к работе в "красной зоне" госпиталя Ленэкспо

В Санкт-Петербурге во временном госпитале для больных коронавирусом, расположенном в Ленэкспо, начали работать волонтеры акции #МыВместе. Они будут помогать пациентам и врачебному персоналу в "красной зоне", ухаживая за больными, оказывая им психологическую поддержку и организуя досуг.

Волонтеры работают в две шестичасовые смены по пять человек. Все они обеспечены средстваим индивидуальной защиты, а также будут тестироваться на коронавирус раз в неделю. Также перед началом смены им будут измерять температуру.

В основном добровольцами стали учащиеся средних и высших медицинских учебных заведений.