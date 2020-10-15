В Петербурге выявили 638 новых заболеваний COVID-19

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 638 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Количество заболеваний растет, и за последние сутки выявили 13754 заболевших. Из них у 3427 человек выявили инфекцию активным путем: симптомов у больных не было, но они контактировали с зараженными людьми.

До сих пор, лидирующую позицию по числу заболеваний занимает Москва, где выявили 3942 новых случая заражением COVID-19. На втором месте по прежнему Санкт-Петербург, а Московская область занимает третье место.

За время пандемии в России заболело 1 млн 354 тыс 163 человека. 23491 заболевших скончалось. За последние сутки умерло 286 человек.