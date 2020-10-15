За тесты на COVID-19 придется все равно платить

Как заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, обследование на COVID-19 — это не страховой случай по программе ОМС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала организовать во всех регионах проверку на наличие в организме присутствия коронавируса с вовлечением абсолютно всех лабораторий. Тесты нужно обязательно сдавать всем тем, кто находился в контакте с заболевшим вирусом, а также больным внебольничной пневмонией. Более особое внимание уделяется гражданам, которые приехали из других стран.

Бесплатно тест на коронавирус можно будет пройти только по направлению врача, для других данная процедура платная.