С 19 октября СПбГЭУ перейдет на «дистанционку»

Учащиеся Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) со следующей недели перейдут на дистанционное обучение.

На официальной странице вуза сообщили, что в расписание не будет наблюдаться никаких изменений. С 19 октября начнется перевод студентов на дистанционный формат учебы, в связи с ухудшением ситуации из-за коронавирусной инфекции.

Как сообщало ранее Санкт-Петербург.Ру, в Петербурге выявили 602 новых случая заражения «ковидом». В Северной столице все жестче относятся к соблюдению масочного режима и эпидемиологических мер.