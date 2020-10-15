Организации Петербурга нарушают меры санитарной безопасности

По данным пресс-службы Смольного, на 13 октября на предприятиях Санкт-Петербурга обнаружили около 20 тысяч нарушений санитарных мер.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, поприсутствовал на заседании межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Глава города отметил, что большинство предпринимателей выступали за то, чтобы снять ограничительные меры, но большинство из них не соблюдает профилактических мер. Беглов призвал предприятия увеличить контроль и мониторинг за санитарными мерами.

В Петербурге с 26 октября за нарушение стандартов безопасности будут приниматься жесткие меры — вплоть до закрытия предприятий.