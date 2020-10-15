Петербуржцев будут проверять на наличие масок и перчаток в общественном транспорте

Сотрудники правоохранительных органов, а также ГИБДД Петербурга будут контролировать граждан на наличие масок и перчаток в общественном транспорте.

Однако штрафовать нарушителей за нарушение масочного режима пока не будут. Посещение полицией транспорта города будет в предупредительных и объяснительных целях. Хотя, если жители города будут продолжать нарушать режим, то ситуация может усугубиться.

В том случае, если число заболеваемых будет продолжать расти, то власти Петербурга будут принимать жесткие меры, вплоть до введения штрафов и закрытия торговых центров, а также парковых зон.