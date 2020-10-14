В период пандемии в Петербурге закрылось 40 тысяч предприятий

По данным Федеральной налоговой службы, за прошедший год в России закрылось в два раза больше предприятий, чем за 2019, более миллиона. Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга, сообщила, что за два квартала 2020 года в Северной столице закрылось 40 тысяч предприятий. Оставшимся малым бизнесам необходима поддержка государства.

Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, заявляет, что сейчас происходит сложный диалог с финансовым блоком, который, тем не менее, приносит плоды. Так, в 2021 году не будет повышения кадастровой оценки.

Для владельцев бизнеса предусмотрена поддержка в онлайн-продвижении своих товаров и услуг на маркетплейсе bizhelp.pro, где можно разместить информацию о себе и даже получить помощь при создании контента.